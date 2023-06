Divulgação/Agência Minas Governador Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), liberou R$ 41,6 milhões para obras de recapeamento e restauração da rodovia que liga Araxá (MG) ao seu sítio, em Rifaina (SP). O edital foi publicado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) no último dia 6 de junho.

As obras devem abranger 107 quilômetros da MG-428, partindo da cidade natal do governador até a divisa com o estado de São Paulo. Segundo o jornal O Globo, os moradores de Araxá cobraram o governador de melhorias no local.

Em nota, a assessoria do governador informou que seguiu “unicamente preceitos técnicos” para a liberação da verba. O governo também informou que a rodovia não passa por obras há décadas.

A Cidade Administrativa ressaltou que foram feitas avaliações técnicas pelas autoridades, que apontam “segmentos com alastramento de defeitos”.

O processo para definir o responsável pelas obras deve acontecer no próximo dia 14 de julho. O DER ainda não informou quantas empresas estão participando do pregão.