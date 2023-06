Ricardo Stuckert Lula ao lado de Alberto Fernández



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente da Argentina, Alberto Fernández, na próxima segunda-feira (26).

No encontro, que acontecerá no Palácio do Planalto, os dois líderes tratarão dos principais temas da agenda bilateral.

Segundo informações da Agência Brasil, o presidente Lula tem buscado articular iniciativas de ajuda aos países vizinhos. Essa movimentação, além de ser uma forma de evitar a queda das exportações brasileiras ao país, também é um meio de conter a crise econômica argentina.

Desde o início do ano, Lula e Fernández encontraram-se quatro vezes. Duas dessas visitas foram de Fernández, que veio a Brasília para se reunir com Lula em maio, e depois para participar da cúpula de presidentes sul-americanos.

No início deste mês, os dois países assinaram uma declaração para fortalecer a economia cultural, logo após o Brasil ter assumido simbolicamente o comando do Mercosul Cultural.





