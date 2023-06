reprodução/redes sociais - 20.06.2023 Linha 9-Esmeralda funciona com velocidade reduzida na manhã desta terça (20)

Os trens da linha 9-Esmeralda, na capital paulista, circulam com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira (20) após um atraso na manutenção da madrugada. Um dos trens precisou ser esvaziado na estação Primavera Interlagos, às 5h02, depois de apresentar falha na tração. Uma nova composição atendeu aos passageiros na sequência.

O problema, porém, afetou toda a linha e fez com que passageiros precisassem esperar até 30 minutos para conseguir embarcar, além de deixar as plataformas lotadas, conforme relatos nas redes sociais.

O maior intervalo foi registrado entre as estações Grajaú e Primavera Interlagos.

Ao iG , a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, informou que, às 5h58, um passageiro apresentou mal súbito dentro de uma composição na altura da estação João Dias, "precisou ser atendido e retirado da composição, atrasando a partida".

A ViaMobilidade informou que a operação já foi normalizada, mas, nas redes sociais, passageiros continuam relatando lentidão na circulação dos trens.

"A linha 9 esmeralda da viamobilidade só sabe andar com velocidade reduzida? Todo santo dia a mesma coisa, não aguento mais", escreveu uma usuária nas redes sociais.



Oque esta acontecendo hoje na linha 9 - Esmeralda @_Linhas8e9 ? Trabalhadores esperando o trem e vocês tem a cara de pau de dizer que está operando normal, pessoas com mais de 30 a 40 minutos esperando em Osasco e nada. #sacanagem — Flavio Silva (@FlavioMartha) June 20, 2023

