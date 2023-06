Rovena Rosa/Agência Brasil - 19.06.23 Projeto contra a pobreza menstrual realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Espaço de Bitita disponibiliza absorventes nos banheiros da escola.

O governo federal começará a distribuição gratuita de absorventes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta segunda-feira (19), o governo informou os critérios e locais para retirada .

A medida pertence ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual instituído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em março deste ano. O objetivo é combater a falta de acesso a produtos de higiene no período da menstruação e garantir cuidados básicos de saúde.



Requisitos

Para ser contemplada pelo programa, a pessoa deve pertencer a um dos grupos abaixo:

- Pessoa em situação de rua ou pobreza;

- Estudante da rede pública de ensino (escolas públicas federais, estaduais e municipais);

- Pertencer a família de baixa renda;

- Estar no sistema penal ou cumprindo medidas socioeducativas.

Todos devem estar inscritos no Cadastro Único.





Onde posso retirar?

Em estabelecimentos da Atenção Primária à Saúde, escolas da rede pública, unidades do Sistema Único de Assistência Social, presídios e instituições de cumprimento de medidas socioeducativas.



O programa deve atender 24 milhões de pessoas e oferecerá capacitação de agentes públicos para esclarecer sobre a dignidade menstrual, além de campanhas publicitárias.

A medida foi aprovada no Senado em setembro de 2021 e seguiu para sanção presidencial. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro vetou trechos do projeto. Em março deste ano, Lula editou o decreto e levou o projeto adiante.

