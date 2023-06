Reprodução / Twitter - 16.06.2023 Tremores foram registrados por câmeras de segurança

Câmeras de segurança captaram os tremores registrados em diversos pontos de São Paulo na manhã desta sexta-feira (16). De acordo com a Defesa Civil, os abalos foram sentidos por volta das 8h35 de hoje, principalmente nas regiões do litoral e interior do estado.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que os tremores foram relatados. Segundo a Defesa Civil, foi registrado um terremoto de magnitude de 4.7 a 4.9, com epicentro em Miracatu (SP).

Um deles mostra dois carros estacionados em frente a uma oficina e, na gravação, é possível ver o solo tremendo.

Terremoto de Magnitude 4.9 assustou a região do Vale do Ribeira e Baixada Santista hoje pela manhã. O epicentro foi na cidade de Miracatu. pic.twitter.com/M9mOOBqklI — Danilo Campos (@danilocamps) June 16, 2023

Outro, registrou o momento em uma estrada de terra, na região do Vale do Ribeira, ao sul de São Paulo.

Câmera de segurança de casa em Miracatu captou o momento do terremoto no Vale do Ribeira hoje pela manhã: pic.twitter.com/I3A29ZpS0m — Fabrizio Neitzke (@fneitzke) June 16, 2023

Moradores reportaram sentir os tremores na manhã desta sexta em diversas partes do estado, principalmente na Grande São Paulo, Litoral Sul e interior.

Os locais indicados pela população, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), foram: Franco da Rocha, Cajamar, Santana de Parnaíba, São Roque, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, São Bernardo, Rio Grande da Serra, Vargem Grande Paulista, Diadema, Taboão, Peruíbe, Itanhaém, Ilha Comprida, Miracatu, Juquiá e Registro.

Relatos sobre os abalos também foram compartilhados nas redes sociais.

