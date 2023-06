Reprodução/Wikimedia Commons - PSB Dino estava no evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) em Palmas, Tocantins.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi questionado nesta sexta-feira (16) sobre a investigação do senador Marcos do Val (Podemos-ES) em operação da PF sobre os atos golpistas.

Dino estava no evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) em Palmas, Tocantins, e respondeu perguntas de jornalistas.

À imprensa, Dino afirmou que “não tem, como integrante do governo, de responder sobre essas questões. Porque polícia é um âmbito, política é outro âmbito”.

O ministro reiterou o compromisso do governo de proteger a democracia e a Constituição, mas disse que em relação aos “problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas investigadas que respondam perante a Justiça”.

“Nós temos um Poder Judiciário independente, nós temos uma PF que cumpre as decisões judiciais e realiza as investigações que a lei manda, independentemente de quem seja a pessoa investigada”, completou Dino.

Marcos do Val foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (15), que envolveu mandados de busca e apreensão em endereços em Brasília e no Espírito Santo. No inquérito, está sendo apurada suposta obstrução de investigações

Quando entrevistado, o senador disse que a operação foi “uma tentativa de intimidação” e que armaram uma “emboscada”.