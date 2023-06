Reprodução/Twitter - 30.03.2023 Lula e Dilma Rousseff foram absolvidos do mesmo caso

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) , Gleisi Hoffmann , teve o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) , marcado para a próxima semana. Além da deputada , o ex-ministro do Planejamento e Orçamento, Paulo Bernardo, também será julgado. O plenário será de forma virtual, entre os dias 16 e 23 de junho, com relatoria do ministro Edson Fachin.



Hoffmann e Bernardo estão sendo julgados pela acusação de participarem de um esquema de propina, que gerou para a cúpula do PT , R$ 1,48 bilhão entre 2002 e 2016. A acusação foi feita pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 2017.



Em 2019, a justiça de Brasília absolveu do caso o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), a ex-presidente Dilma Rousseff, além dos ex-ministros, Antonio Palocci e Guido Mantega, e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.

As denúncias levantam que as vantagens ilícitas foram pagas nos contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Petrobras, além do Ministério do Planejamento e outras repartições públicas, durante o governo petista .

Em março deste ano, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araujo, protocolou um pedido no STF para que as denúncias fossem rejeitadas, com o argumento de falta de "justa causa".

