Divulgação/PF - 05.06.2023 Operação Terminus-México

A Operação Terminus-México deflagrada pela Polícia Federal (PF) com o objetivo de combater o crime de imigração ilegal no Brasil cumpre cumpre sete mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e um de prisão temporária nos estados de Minas Gerais e São Paulo nesta segunda-feira (5).

O bloqueio de valores chegam a R$ 26 milhões, segundo ordens judiciais expedidas pelo Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares (MG).

De acordo com a PF, o grupo de investigados era responsável por promover a emigração de pessoas do Brasil para os Estados Unidos por meio de um esquema que tentava fraudar leis usando menores de idade. Ou seja, um maior de idade se entregava às autoridades migratórias norte-americanas na companhia de um menor, o que impedia as leis do país de deportar o adulto de maneira imediata, já que menores não podem permanecer sozinhos no páis durante os trâmitres legais.

Aém disso, o grupo também é suspeito de ameaçar famílias caso eles não pagassem as quantias combinadas.

Ató po momento, a PF aputou que mais de 250 brasileiros, incluindo 100 menores de idade, entraram ilegalmente no país com o suporte da organização criminosa.

Os presos devem responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa. Se condenados, a pena pode chegar a até 14 anos.

