Os políticos se pronunciaram acerca da agressão ocorrida na noite da última terça-feira (31), sofrida pela jornalista Delis Ortiz , da TV Globo. Representantes da oposição e da base do governo publicaram nas redes sociais apoio à repórter, que recebeu um soco no peito durante uma confusão na entrevista com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O acontecimento foi no Palácio do Itamaraty .

A confusão ocorreu após uma falha na organização da saída dos chefes de Estado da América do Sul, que acarretou na derrubada das separações da área dos jornalistas . Com isso, começou uma sucessão de empurrões ao redor de Maduro, fazendo com que Ortiz levasse um soco no peito de um segurança. A repórter passa bem.

Tanto o Ministério de Relações Exteriores, quanto governistas declaram apoio à Ortiz . Em nota, a pasta disse "lamentar o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da Reunião de Presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades.”

Toda a minha solidariedade à jornalista Delis Ortiz, que dois dias antes do Dia da Imprensa foi vítima de agressão. Todas as medidas cabíveis serão tomadas para que episódios assim jamais se repitam. https://t.co/8l5sJaJTh0 — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 31, 2023

Lamentável a agressão, após coletiva do presidente Nicolas Maduro, a jornalistas, em especial à Delis Ortiz. Nossa solidariedade à reporter e nosso repúdio a qualquer tentativa de impedir o livre exercício da profissão. Nada justifica a violência. Que seja devidamente investigado… — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) May 31, 2023

O segurança venezuelano de Maduro que agrediu a jornalista Delis Ortiz precisa ser preso antes que fuja do Brasil. As autoridades brasileiras não podem permitir que esse crime diante das câmaras de TV fique impune. Fosse um brasileiro - com toda razão - estaria atrás das grades. — Arthur Maia (@DepArthurMaia) May 31, 2023

Minha solidariedade à jornalista Delis Ortiz que foi vítima de agressão pela segurança do ditador Maduro. Mais um sinal de que tudo está errado nesta visita. https://t.co/Q5Mtex53eP — Sergio Moro (@SF_Moro) May 31, 2023

Minha total solidariedade à jornalista Delis Ortiz que foi agredida hoje enquanto fazia seu trabalho. Os envolvidos devem ser identificados e responsabilizados.

Todos os jornalistas devem ser respeitados enquanto exercem seu trabalho. Pelo direito à imprensa livre! pic.twitter.com/vik9nbBuD4 — Maria do Rosário (@mariadorosario) May 31, 2023

A mim não interessa de quem era a segurança que agrediu a jornalista Delis Ortiz e qualquer outro representante da imprensa. O Brasil tem uma imprensa livre, a quem presto minha solidariedade. Aos agressores total repúdio. Nosso desejo é que sejam identificados e punidos! — André Janones (@AndreJanonesAdv) May 31, 2023

Toda minha solidariedade a Delis Ortiz e demais jornalistas agredidos hoje por capangas do ditador Maduro e do capacho de ditador Lula. Liberdade de imprensa é essencial para a democracia, vergonhoso o que aconteceu! pic.twitter.com/FUGSwdc7QI — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) May 31, 2023

A turma do Amor que BATEU na minha amiga Delis Ortiz, Dama do jornalismo político de Brasília.

Minha solidariedade a ela.

Vergonhoso. pic.twitter.com/1zq3ssIwq9 — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) May 30, 2023

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não se pronunciou diretamente sobre o caso. Já a Secretaria de Imprensa da Presidência da República disse repudiar a agressão, ressaltando que "todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita."



Ortiz disse na TV Globo que foi "assustador", e que não esperava que acontecesse algo do tipo, uma vez que são pessoas que se conhecem. Ela chamou os seguranças que agrediram os jornalistas de "meninos", e relatou o despreparo para tal tipo de evento.



