A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (30) uma operação contra fraudes bancárias em contas eletrônicas. A ação cumpre mandados de busca e apreensão em, pelo menos, 17 estados do país e no Distrito Federal .

De acordo com a PF, os suspeitos são investigados por terem cedido suas contas pessoais para que receber valores frutos de golpes e fraudes contra clientes de vários bancos.

A operação é uma cooperação entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Polícia Federal.

Em vigor desde 2017, a ação detectou nos últimos anos um "aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos".

Segundo as investigações, as pessoas envolvidas estavam emprestando suas contas bancárias para receber o dinheiro dos golpes. Em troca disso, eles ficavamcom parte do dinheiro recebido.

A PF afirma que a conduta de "emprestar" a conta bancária é crime e pode gerar prisão de até 8 anos aos envolvidos e multas. Além disso, pode haver um agravamento da sentença caso sejam usados servidores de tecnologia fora do Brasil ou se os golpes forem praticados contra pessoas idosas ou vulneráveis.

