Na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Civil prendeu 31 pessoas suspeitas de participar de uma organização criminosa que aplicou o golpe dos nudes em cerca de 12 estados no país. De acordo com os agentes, as prisões ocorreram em, pelo menos, 11 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No momento, a polícia cumpre 11 mandados de prisão preventiva, 30 de prisão temporária, 33 de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias dos investigados.

A investigação policial teve início em 2022 e, desde então, já prendeu 140 pessoas só no Rio Grande do Sul. De acordo com os agentes, os suspeitos atraiam empresários, médicos e até políticos para, depois, aplicar os golpes. Até agora, foram identificadas 80 vítimas da organização criminosa em todo país. O já chega a quase R$ 5 milhões, segundo a Justiça.

Veja em quais estados a polícia identificou vítimas dos golpistas:

Amazonas;

Bahia;

Espírito Santo;

Goiás;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

São Paulo.

Segundo a polícia, os criminosos faziam a extorsão por meio das redes sociais. As vítimas eram homens mais velhos que, após o envio de fotos íntimas das mulheres, que eram mais jovens, começavam a receber mensagens de um suposto parente ou autoridade policial que afirmava que ele estaria conversando com uma menor de idade. A partir daí, os golpistas tentavam extorquir dinheiro desses homens para que eles não fossem expostos.

As cidades em que ocorre a operação netsa segunda-feira (29)

Florianópolis;

São Cristóvão do Sul;

Porto Alegre;

Sapucaia do Sul;

Tramandaí;

Santa Vitória do Palmar;

Gravataí;

Viamão;

Cachoeirinha;

Joinville;

Canoas.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

