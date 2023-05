Polícia Civil/Divulgação - 29.05.2023 Suspeitos de envolvimento no golpe dos nudes ostentavam em fotos nas redes sociais

Nesta segunda-feira (29), uma operação policial prendeu, pelo menos, 33 pessoas suspeitas de envolvimento com uma organização criminosa que aplicava golpe dos nudes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Estelionatários que faziam parte do grupo criminoso ostentavam carros de luxo, joias e maços de dinehrio adquiridos por meio dos golps. De acordo com os agentes, sete deles já estavam presos.

Em um das conversas encontradas pela polícia nos aparelhos apreendidos, um dos golpistas afirma que fala com até 30 vítimas por dia.

"Vou em '30' cara por dia. Nem tráfico dá tanto ‘din’ do que eu faço. Ganho 'din' deitado", diz um homem suspeitos de envolvimento no esquema.

Os suspeitos aplicaram golpes em, pelo menos, 12 estados no país. Já as prisões nesta segunda (29), ocorreram em 11 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Tramandaí e Imbé, no RS; e nas cidades catarinenses: Florianópolis, Ingleses e Carianos).

A investigação policial teve início em 2022 e, desde então, já prendeu 140 pessoas só no Rio Grande do Sul. De acordo com os agentes, os suspeitos atraiam empresários, médicos e até políticos para, depois, aplicar os golpes. Até agora, foram identificadas 80 vítimas da organização criminosa em todo país. O já chega a quase R$ 5 milhões, segundo a Justiça.

Segundo a polícia, os criminosos faziam a extorsão por meio das redes sociais. As vítimas eram homens mais velhos que, após o envio de fotos íntimas das mulheres, que eram mais jovens, começavam a receber mensagens de um suposto parente ou autoridade policial que afirmava que ele estaria conversando com uma menor de idade. A partir daí, os golpistas tentavam extorquir dinheiro desses homens para que eles não fossem expostos.

Veja em quais estados a polícia identificou vítimas dos golpistas:

Amazonas;

Bahia;

Espírito Santo;

Goiás;

Minas Gerais;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

São Paulo.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo.

