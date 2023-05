Reprodução/redes sociais Bombeiros derrubam paciente de maca





Bombeiros do estado de São Paulo que estavam realizando um resgate derrubaram um paciente da maca no trajeto até uma ambulância que estava no local para dar suporte à operação.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que a vítima estava sendo conduzida por dois oficiais, até que a rodinha da maca parece enroscar em uma das faixas presentes na pista e dobra.

O paciente estava totalmente imobilizado e, por isso, não conseguiu reagir. Ele caiu direto com o rosto no chão, mas logo foi novamente colocado pelos bombeiros na maca.

No final do vídeo, é possivel ver um outro bombeiro se juntando aos seus outros dois colegas para auxiliar no prosseguimento do resgate.

