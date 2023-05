Divulgação/Prefeitura de São Paulo Show na Virada Cultural 2023

Realizada neste final de semana na cidade de São Paulo, a Virada Cultural teve shows esvaziados neste sábado (27) por conta do medo de violência e arrastões, que marcaram a edição do ano passado.



Embora o policiamento tenha aumentado neste ano, os shows da madrugada ficaram mais vazios. Em relação aos crimes, houveram poucos casos, refletindo uma Virada Cultural mais tranquila.

Neste ano, a Polícia Militar aumentou o efetivo, enviando 1,4 mil policiais para os pontos do evento. Nas entradas dos shows, o público precisou passar por seguranças com detectores de metais.

A Polícia Militar também realizou o monitoramento dos shows do alto, utilizando drones para identificar possíveis ocorrências. A corporação realizou ainda campanhas nas redes sociais orientando o público da Virada Cultural sobre medidas de segurança.

A Virada Cultural



Neste ano, o tema escolhido para o evento foi "pertencimento". Durante as 24 horas de shows, 500 atrações passarão pelos palcos espalhados pela capital paulista.

O sábado foi marcado por apresentações de artistas como Olodum, Psirico, Gloria Groove, Baiana System, Diogo Nogueira, Carlinhos Brown, Negra Li e Luiza Possi.

Neste domingo, o público ainda pode curtir as apresentações de artistas como MC Soffia, Vanessa da Mata, Emicida, Ferrugem, Roberta Miranda, MC Cabelinho, Pixote, Dilsinho, AnaVitória, Melim, Marina Sena, Turma do Pagode, Djonga, Léo Santana e Alceu Valença.

