Reprodução Atendente do Burger King faz xixi nas calças e denuncia situação na empresa

O atentende do Burger King, José Vinícius dos Santos, compartilhou na tarde de quinta-feira (18) um vídeo nas redes sociais onde relata uma situação vexatória e humilhante.

O funcionário, que trabalha na rede há quase dois anos, explica que não pôde sair do quiosque sob o risco de advertência, suspensão e até demissão por justa causa e isso teria provocado a situação. (Veja abaixo)

Que humilhação ter que segurar o xixi pq uma empresa multi bilionária como o Burger King dita regras de qdo um funcionário deve ou não ir ao banheiro. pic.twitter.com/vfDRwILV76 — D4N 🐙 (@D4N1EL77) May 19, 2023

O Burger King emitiu uma declaração lamentando profundamente o ocorrido, destacando sua intolerância com qualquer forma de desrespeito e informaram que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto as informações são apuradas.

Leia nota:

"Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, em Aracaju e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis".

