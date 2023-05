Agência Brasil Ricardo Salles, atual deputado federal pelo PL-SP, é relator da CPI do MST

A CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) terá como presidente o deputado tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS), responsável pelo requerimento de criação do colegiado.

A relatoria ficará a cargo do ex-ministro e atual deputado Ricardo Salles (PL-SP), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aspirante a candidato à prefeitura de São Paulo em 2024.

Em uma reunião realizada ontem à tarde no gabinete de Ricardo Salles, os detalhes para o início da CPI do MST foram acertados

Salles, que atuará como relator da comissão, e tenente-coronel Zucco, responsável pela presidência dos trabalhos, definiram os primeiros convocados para depor.

Os primeiros a serem ouvidos são oito dirigentes regionais do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Eles foram indicados ou apoiados pelo próprio MST durante o atual governo

Dois deles, Nelson Grasselli (RS) e Lucenilson Oliveira (RN), são membros do movimento.

A convocação dos líderes do MST será realizada em uma fase posterior da CPI

A ideia é que eles prestem depoimento somente após o avanço das investigações, uma vez que os idealizadores da comissão têm como objetivo declarado alcançar os financiadores das invasões de terras, que já somam quase 60 apenas neste ano.

A CPI também tem a intenção, nos bastidores, de desgastar o governo Lula

Ministros do governo, como Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, também serão convidados a depor no final dos trabalhos

Recentemente, Salles afirmou que "a CPI não se trata de uma disputa entre governo e oposição, mas sim de examinar o comportamento do MST, que não necessariamente é o mesmo do governo" .

O governo Lula contrariou o MST e manteve Wilson Lira, primo de Arthur Lira, como superintendente do Incra em Alagoas, mas isso não garante ao PT o controle das animosidades durante a comissão.

Veja o reumo de como deve se desenvolver os trabalhos da CPI do MST

A CPI do MST terá como presidente o deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) e como relator Ricardo Salles (PL-SP)

Os primeiros convocados para depor serão oito dirigentes regionais do Incra, indicados ou apoiados pelo MST

O líder do MST, João Pedro Stédile, será chamados apenas na fase final da CPI

O objetivo declarado da CPI é investigar os financiadores das invasões de terras, que chegaram a quase 60 este ano

Ministro do governo, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, será convidado a depor em um segundo momento

O relator Salles afirma que a CPI não é uma disputa entre governo e oposição

