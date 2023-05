Reprodução Balão cai no aeroporto Santos Dumont no Rio enquanto aeronave era abastecida

Um incidente envolvendo um balão que caiu e pegou fogo no Aeroporto Santos Dumont , na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um balão caiu sobre uma aeronave estacionada, exatamente durante o abastecimento da mesma.

As equipes de resgate agiram rapidamente para combater as chamas.

Este é o segundo fim de semana consecutivo em que ocorre a queda de um balão no Aeroporto Santos Dumont. No dia 7, um balão caiu na pista, resultando no redirecionamento de uma outra aeronave que se preparava para aterrissar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.