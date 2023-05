Reprodução/redes sociais Shopping Benfica, em Fortaleza (CE)

Um jovem de 26 anos denunciou o Shopping Benfica, em Fortaleza (CE), por racismo após ser expulso por seguranças do estabelecimento nesse sábado (13). O rapaz diz ter sido enforcado por seguranças e tirado a força pelos seguranças do shopping.

Em depoimento, Tomas Michael Silva Adewoye contou que mora em São Paulo e que está em Fortaleza a turismo. Ele passeava com amigos quando foi abordado pelos seguranças na praça de alimentação.

Adewoye diz ter sido enforcado pelos funcionários do shopping e que havia percebido que os seguranças o seguiam desde a chegada ao centro de compras. O rapaz disse ter acionado a polícia, mas afirmou que suas denúncias foram ignoradas pelos PMs.

“Me senti muito impotente e discriminado. Estou traumatizado com essa situação. Essa é a palavra”, disse o rapaz ao g1 .

“Começaram a me ofender com palavrões, xingando minha mãe, eu retruquei. Sentei na mesa e, em determinado momento, eles me pegaram por trás, com um 'mata-leão'. Ele me trouxe do segundo andar até a saída do shopping enforcado”, completou.

À Polícia Civil, os seguranças afirmaram que o jovem foi acusado de importunação sexual e, por isso, determinaram que o rapaz deixasse as dependências do shopping. Os investigadores tentaram acionar a suposta mulher que denunciou o crime, mas ela já havia deixado o local. Tomas negou o caso.

A Polícia deve investigar o caso como racismo. Os seguranças foram ouvidos e liberados em seguida.

O iG tentou contato com o Shopping Benfica, mas não obteve sucesso.