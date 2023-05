Reprodução/redes sociais Osasco Plaza Shopping foi interditado após acidente

Nesta sexta-feira (12), o Osasco Plaza Shopping, localizado na Grande São Paulo , reabre parcialmente e volta a funcionar após ficar interditado por pouco mais de dois meses. Parte do teto do shopping desabou no início de março e o estabelecimento teve o alvará cassado pela prefeitura.

Agora, porém, a prefeitura autorizou a reabertura parcial. Áreas internas do prédio seguem isoladas para que os reparos sejam finalizados, e o funcionamento das lojas vai depender da disponibilidade de cada comerciante.

O local vai voltar a funcionar de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.

Conforme o Osasco Plaza Shopping , o estabelecimento passou por uma avaliação estrutural de engenharia enquanto esteve fechado e foi autorizado a operar parcialmente.

"Após inspeções minuciosas que constataram a segurança da estrutura, todas as licenças necessárias referentes à reabertura foram obtidas junto aos órgãos competentes", afirmou o shopping. "A partir da documentação apresentada pelo shopping e após vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros, o estabelecimento foi parcialmente desinterditado", disse a Prefeitura de Osasco por meio de nota. "O local onde houve o desabamento da laje permanecerá cercado e sinalizado para impedir o acesso dos frequentadores ou de lojistas."

Relembre o caso

Parte do teto do shopping cedeu na tarde de 8 de março, em Osasco, na Grande São Paulo, e caiu sobre a praça de alimentação. O caso foi registrado por volta das 14h, segundo testemunhas. Ninguém ficou ferido.

A laje, porém, funcionava como estacionamento e três veículos caíram com o desabamento . Em vídeos publicados por internautas nas redes sociais é possível ver parte do teto cedendo.

Pouci antes do ocorrido, funcionários do shopping já haviam isolado a área devido a um vazamento de água que escorria pelo teto.

Conforme os laudos da perícia, a queda ocorreu em decorrência do rompimento de um parafuso, por causa de sobrecarga e oxidação da estrutura.

O caso segue em investigação pelo 5° DP de Osasco.

Segundo a administração do estabelecimento, enquanto o shopping esteve fechado, as cobranças de aluguel e condomínio dos comerciantes foram interrompidas, e disse ainda que está "apoiando os lojistas nas questões do seguro".

