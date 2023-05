redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Preso pela PF, Mauro Cid será investigado por lavagem de dinheiro

Uma análise pericial no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, durante a operação que o levou a prisão pela Polícia Federal (PF) , revelou diálogos relacionados ao envio de recursos para o exterior.

A informação, dada ontem pela Globo News, afirma que essas operações fifinanceiras chamaram a atenção dos investigadores, que as consideram suspeitas.

Cid, que já atuou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro , foi detido no dia 3 de maio em uma operação da PF que investiga a falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 .

Na operação, também foram realizadas buscas na residência de Bolsonaro.

Através da perícia realizada no telefone de Cid, os investigadores obtiveram registros de mensagens trocadas com uma pessoa suspeita de ser o responsável pela conta bancária do tenente-coronel nos Estados Unidos .

Os valores envolvidos nessas transações são considerados suspeitos e serão alvo de investigação.

Com base nessas informações, os agentes pretendem solicitar a quebra do sigilo bancário dessa conta, procedimento que será realizado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça (DRCI).

Dólares guardados no cofre

Durante a operação, a PF encontrou US$ 35 mil (equivalente a R$ 175 mil) e R$ 16 mil em espécie dentro de um cofre na residência de Mauro Cid. Agora, ele também é suspeito de lavagem de dinheiro.

Investição contra Mauro Cid

Atualmente, Mauro Cid está sendo investigado em pelo menos quatro inquéritos diferentes, que envolvem fraudes nos cartões de vacinação , caso relacionado a joias sauditas , atividades em milícias digitais e participação nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

A operação que levou a prisão de seis pessoas também atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro e oito pessoas alvo da investigação, que tem o objetivo de investigar suposto esquema de falsificação de cartões de vacinação no sistema do Ministério da Saúde.

