Reprodução/Redes Sociais: 09.05.2023 David Miranda, político e ativista brasileiro, morre aos 37 anos

David Miranda , ativista, jornalista e político brasileiro, faleceu nesta terça-feira (9) no Rio de Janeiro.

O ex-deputado federal David Miranda estava com 37 anos e passsou nove meses internado na UTI da Clínica São Vicente no Rio de Janeiro . Ele faria 38 anos amanhã (10) e deixa o marido, o jornalista Glenn Greenwald , e três filhos .

A morte foi confirmada por Greenwald em uma postagem nas redes sociais. O jornalista compartilhou uma mensagem informando a morte de seu marido, o político e ativista brasileiro David Miranda (PDT-RJ) .

Quem foi David Miranda, primeiro vereador LGBTQIA+ na história do Rio

Ele foi um defensor dos direitos LGBTQIA+ , estrategista de marketing e membro do Partido Democrático Trabalhista (PDT) . David Miranda também foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro.

Arquivo pessoal David Miranda e familia durante viagem de férias

David Miranda nasceu e cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, no Jacarezinho e se destacou ao coordenar a campanha pelo asilo de Edward Snowden no Brasil e ao trabalhar com seu marido Glenn Greenwald nas revelações dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos .

Em 2013, foi detido pelo governo britânico e teve seu celular apreendido. À época a defesa de Miranda alegou que sua detenção foi uma forma de retaliação do governo britânico pelo trabalho de Greenwald nos veículos de imprensa The Guardian e The Intercept .

Reprodução/Redes Sociais: 09.05.2023 David Miranda morre aos 37 anos e deixa um legado político extraordinário ao Brasil

Como ativista LGBT, Miranda se filiou ao PSOL e se tornou o primeiro vereador LGBT na história da Câmara do Rio de Janeiro. Em 2019, assumiu o mandato de deputado federal no lugar de Jean Wyllys , que decidiu não assumir o cargo devido a ameaças de morte .

Após nove meses de internação na UTI, David faleceu hoje, aos 37 anos, devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal.

É com enorme tristeza e pesar que eu anuncio o falecimento do meu marido @davidmirandario . Ele faria 38 anos de idade amanhã.



Seu falecimento nesta manhã vem depois de uma luta de 9 meses no CTI. David passou em paz, cercado de nossos filhos, familiares e amigos. pic.twitter.com/AANamJvxIj — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023

"É com a mais profunda tristeza que comunico o falecimento do meu esposo. Sua morte, esta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu Glenn Greenwald.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.