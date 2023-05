Reprodução/Redes Sociais - 09.05.2023 Quatro carros e uma moto colidiram na Avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros, uma moto e uma van de transporte de pacientes na Avenida Abdias de Carvalho , Zona Oeste do Recife , nesta terça-feira (9).

O acidente ocorreu por volta das 4h45 da madrugada e mobilizou cerca de seis viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e três do Corpo de Bombeiros para atender as vítimas.

A van envolvida no acidente transportava pacientes da cidade de Pesqueira, agreste do estado, para realizar exames médicos na capital.



"Eu vinha e o sinal estava fechado já. Quando eu ia parar o carro, ele endureceu. Para não pegar na moto, eu virei, passei de raspão, aí peguei nos carros. Estava transportando pacientes para Recife para fazer exames. Eu estava preocupado para não atropelar o pessoal da moto, aí acabei batendo", afirmou o motorista da van em entrevista à rede Globo.

De acordo com testemunhas, a colisão ocorreu após o motorista da van não conseguir frear. Após isso, ele atingiu três carros que estavam próximos a uma oficina e em um motociclista.

Os feridos foram levados para o Hospital da Restauração (HR) e para o Hospital Getúlio Vargas. Seis pacientes deram entrada na Emergência do Trauma e uma criança segue sendo atendida na Emergência Pediátrica. O estado de saúde delas não foi divulgado.

