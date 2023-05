Reprodução/Tv Globo: 09.05.2023 Polícia prende no Tatuapé casal com bebê desaparecido em SC

Na noite desta segunda-feira (9), uma mulher de 41 anos, identificada como Roberta Porfírio, e um homem de 52 anos, chamado Marcelo Valverde, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de pessoas na Zona Leste de São Paulo.

Durante uma abordagem no bairro Tatuapé na capital paulista, eles foram encontrados na posse de um bebê de apenas dois anos. Nicolas Areias Gaspar havia sido dado como desaparecido em Santa Catarina.

A investigações da 30ª Delegacia de Polícia da capital concluíram que pode se configurar crime de adoção ilegal e existem indícios de tráfico de pessoas.

A polícia aponta que em 30 de abril, quando a criança desapareceu em Florianópolis, um veículo de cor branca com placa adulterada deixou o estado de Santa Catarina em direção a São Paulo.

A mulher apresentou um documento aos policiais e disse que seria a Certidão de Nascimento da criança, alegando, primeiramente, ser a mãe biológica do bebê.

Roberta depois mudou a história e alegou que Nicolas havia sido entregue voluntariamente e que o casal estava a caminho do fórum, para regularizar a situação.

O homem e a mulher serão submetidos a uma audiência de custódia nesta terça-feira (8) em São Paulo.

O desaparecimento da criança foi reportado à polícia de Santa Catarina pela avó e tios maternos do bebê na quinta-feira (4). A mãe de Nicolas está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) .

A Polícia Militar de Santa Catarina informou trabalha nos procedimentos necessários para o retorno da criança ao estado. A viagem para buscar a criança também está programada para ocorrer nesta terça-feira, mas não foi informado se a família da criança estará presente.

