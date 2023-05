Reprodução / TV Brasil - 06.05.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Neste domingo (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nas redes sociais, a morte da apresentadora Vovó Palmirinha , que faleceu aos 91 anos após o agravamento de problemas renais crônicos.

No Twitter , o mandatário a definiu como uma "figura querida da nossa televisão".

"Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha", escreveu Lula .

Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha. — Lula (@LulaOficial) May 7, 2023

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, comentou na publicação e escreveu que a apresentadora "fará muita falta, sem dúvidas".

Fará muita falta, sem dúvidas, presidente! — Márcio França (@marciofrancasp) May 7, 2023

Outros políticos também se solidarizaram com a morte de Palmirinha . O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, o ex-candidato à presidência Felipe D'Avila, e a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) estão entre os nomes que lamentaram o ocorrido.

Descanse em paz Palmirinha, hoje nos deixou uma das figuras mais carismáticas da TV Brasileira. Toda minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 7, 2023





Lamento o falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma personalidade querida e sempre sorridente da televisão brasileira.



Meus sentimentos a familiares, amigos e fãs nesse momento de tristeza. Que ela descanse em paz. pic.twitter.com/DHiAvFPmjw — Felipe D'Avila (@fdavilaoficial) May 7, 2023





Lamento muito pela morte da Palmirinha, um ícone e grande apresentadora da TV brasileira. Sua ternura será sempre lembrada. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/uy1SBPSTSm — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 7, 2023













Morte de Palmirinha

Neste domingo, morreu a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, em São Paulo. A morte da apresentadora foi informada pela família dela nas redes sociais. Segundo a nota, ela não resistiu ao agravamento de problemas renais crônicos.

Palmirinha Onofre estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde 11 de abril.

