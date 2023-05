redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Fake News

Líderes da oposição na Câmara dos Deputados garantem haver um “gabinete do ódio” de Lula e que funcionários do Palácio do Planalto estariam por trás de uma série de ataques contra big techs e parlamentares contrários ao PL das Fake News. A informação é do jornalista Igor Gadelha.

No material apresentado pelos oposicionistas há imagens que tentam associar as empresas donas de grandes redes sociais e deputados da oposição aos ataques terroristas que ocorreram em escolas pelo Brasil recentemente.

Há, ainda, peças atacando o deputado do PL, Nikolas Ferreira, apontando que ele seria contra o projeto que pode “impedir criminosos de usarem redes para planejar ataques”.

A pasta compartilhada pelo Google Drive estaria associada a um suposto e-mail de Fabricio Vargas, coordenador de projetos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Haveria, ainda, arquivos modificados por usuários que também seriam funcionários da Secom, entre eles, Octavio Penna Pieranti, Luiza de Lena e Érika Martins.

Para a oposição, a Secom estaria utilizando as mesmas táticas que tentaria impedir com o PL das Fake News.