A fala da ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, em favor do fim das cotas de gênero na política brasileira dividiu opiniões na bancada do PL e chegou a gerar desconforto, segundo informações do Globo.

A opinião entre aliados é de que Michelle cometeu um "deslize", o que mostra um certo despreparo para a vida pública.

Em um evento em São Paulo, neste sábado (7), que empossou a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) como presidente do diretório estadual de São Paulo do PL Mulher, Michelle afirmou que deseja "mulheres na política pelo seu potencial".

" Nós queremos erradicar a cota dos 30%, queremos mulheres na política pelo seu potencial ", afirmou ela durante o evento. Horas depois, a ex-primeira-dama recuou na fala e afirmou, em suas redes sociais, ser a favor da medida.

"Retificando, eu sou a favor da cota, sim . Nós queremos mulheres na política pelo seu potencial, pelo seu protagonismo. Nós não queremos apenas cumprir uma cota de 30%. Nós acreditamos no potencial de cada mulher que entra na política brasileira. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês", disse Michelle em um vídeo publicado nos Stories de sua conta no Instagram na tarde deste sábado (6).

De acordo com integrantes do PL, assim que a fala foi proferida, os presentes entenderam que a ex-primeira-dama se expressou mal. O entendimento foi que, na verdade, Michelle se referia a um futuro em que a participação feminina se tornaria tão natural ao ponto de que as cotas de gênero não seriam mais necessárias.

A repercussão foi a de que Michelle cometeu uma falha e, por isso, não estaria pronta para participar de eventos oficiais ou dar declarações. "Um pouco crua", disseram aliados segundo o jornal.

Nas redes sociais o deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) saiu em defesa de Michelle e se disse contrário às cotas de gênero porque "nivelam a mulher por baixo, quando são iguais aos homens e muitas vezes superiores".

Já por parte da oposição, houve críticas. A ex-deputada federal Joice Hasselmann, que já foi aliada do clã bolsonarista, a ex-primeira-dama prejudicou a imagem do partido com as mulheres: "Agora, ela [Michelle] tenta ‘desdizer’ o que disse e está registrado. Michelle é apenas uma casca, sem capacidade de sustentar suas posições."

