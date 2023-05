Divulgação/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina Avião do Corpo de Bombeiros fez pouso de emergência em Lages (SC

Um avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina precisou fazer um pouso forçado nesta sexta-feira (5). O incidente foi registrado na cidade de Lages, localizada a cerca de 230 quilômetros da capital Florianópolis.

O bimotor Arcanjo 04, turboélice modelo Carajá, pertence ao Batalhão de Operações Aéreas (BOA) dos Bombeiros catarinenses, e nenhum dos oficiais que estavam a bordo dele ficaram feridos devido à ocorrência.

Os militares que estavam a bordo do Carajá foram identificados como Francisco Clemente Scharf Filho, tenente e piloto, e Alvaro Luiz Bilher Junior, capitão e comandante do avião.





As informações do Corpo de Bombeiro dão conta de que o avião realizou uma operação de manutenção no Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo e, ao final do procedimento, realizou um voo teste.

Contudo, durante esta viagem a aeronave registrou um problema no trem de pouso, o que a fez retornar rapidamente ao aeroporto e aterrisar sem os mecanismos necessários. Houve vazamento de combustível após o impacto.

Foi registrado um princípio de incêndio por conta do vazamento de combustível do bimotor, mas que logo foi controlado pelos bombeiros presentes no local com o uso de água e espuma.

