Redes sociais/Reprodução Ewerton Bett de Oliveira e Poliana da Silva de Oliveira

Um homem de 45 anos invadiu a casa de familiares de sua filha em Galvão , no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta segunda-feira (1º) e matou seu genro de 30 anos e sua própria filha de 24 anos.

Ele também deixou dois outros familiares feridos por tiros. Durante a ação, o invasor também foi baleado e morreu.

De acordo com o delegado Roberto Marin Fronza, o crime teria sido motivado por vingança, já que o autor havia sido processado por sua filha por estupro.

Antônio Marcos Pereira de Oliveira tinha diversos registros policiais, em outros casos, incluindo estupro, lesão corporal, ameaça, injúria, furto, rixa, desacato, perturbação do sossego e calúnia .

Os feridos foram levados para atendimento médico, um deles teria reagido e atingido o invasor.

Apesar de ter sido levado para uma Unidade de Pronto Atendimento , Antônio Marcos Pereira de Oliveira não resistiu aos ferimentos. Os nomes dos feridos não foram divulgados e não há informações sobre o estado de saúde deles.

