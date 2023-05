Ricardo Stuckert/ Governo Federal: 01.05.2023 Lula em evento das centrais sindicais em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira, 1º de maio, em discurso aos trabalhadores das centrais sindicais em São Paulo durante as comemorações do Dia do Trabalhador, que a Universidade Federal do ABC em São Bernardo será finalizada em breve.

Lula ainda anunciou também que a Universidade Federal de Osasco será inaugurada e que a construção da Universidade Federal da Zona Leste será iniciada em breve.

Os detalhes a serão discutidos com o ministro da Educação, Camilo Santana, como informou em sua conta no Twitter

O governo federal tem investido na educação, conforme anunciado anteriormente por Lula e Santana, em medidas orçamentárias para a educação superior e o ensino profissional e tecnológico no país.

De acordo com o governo, as universidades e institutos federais receberão R$ 2,44 bilhões extras , sendo que 70% do valor será direcionado para a recomposição direta das universidades e institutos federais.

O restante, aproximadamente R$ 730 milhões , será utilizado para obras e outras ações.

Santana destacou a importância desses investimentos: “Esse é o maior patrimônio que um país pode ter, é investir na educação para o seu povo. Esse é o momento de demonstrar que esse governo prioriza e irá priorizar a educação pública e de qualidade para o povo brasileiro”.

