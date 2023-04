Reprodução/Redes Sociais - 04.04.2023 Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que internada após cheirar pimenta, ganha alta da UTI

A jovem trancista de 25 anos que estava internada após inalar pimenta e apresentar um quadro de pneumonia e queda de pressão foi liberada da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiânia, Goiás.

Thais Medeiros de Oliveira foi continua hospitalizada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), onde continua no processo de recuperação.

Segundo sua mãe, Adriana Medeiros, Thais está melhorando e respondendo a estímulos, ficando acordada boa parte do tempo, mexendo a cabeça e querendo conversar

Thaís foi transferida do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária (HDS) para o Crer após ter um edema cerebral e uma lesão irreversível no cérebro devido à falta de oxigenação

Caso

O incidente ocorreu no dia 17 de fevereiro, quando Thais começou se sentir mal após inalar um video de pimenta em conserva durante um almoço em família.

Ela tinha acabado de fazer tranças em duas amigas do namorado, Matheus Oliveira, em Anápolis, quando cheirou a pimenta.

Após poucos minutos da inalação, ela tossiu e disse que sua garganta estava coçando, contou o namorado à imprensa goiana.

Thais foi para o banheiro, tomou a bombinha de asma e um comprimido e desceu correndo com Matheus para o hospital. A mãe dele, Sandra, também cheirou a pimenta, mas só Thais apresentou reações graves.

Leia também Pimenta: entenda reação alérgica grave de jovem ao cheirar o alimento

Desde então, Thais estava internada por várias vezes na UTI do estado e passou pode novas infecções.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.