Reprodução: TV Anhanguera - 15/03/2023 Thais Medeiros e a pimenta em conserva que causou alergia

A mãe de Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada em uma Unidade de Terapia Intensiva em estado grave após cheirar pimenta , afirmou que o estado de saúde da filha mantém estável, sem riscos e que a jovem passa pela recuperação. Adriana Medeiros se emociona ao dizer que se sente esperançosa com a melhora da filha.

“A expectativa é que ela melhore cada dia mais, eu sei que é um pouco longa [a caminhada], mas ela vai surpreender a gente. É muita fé, eu não vou perdê-la nunca, eu vou estar ao lado da minha filha até ela se recuperar”, desabafou em uma rede social.

Na segunda (3), Adriana postou uma foto da filha sentada durante a fisioterapia e contou que ela está tendo alguns estímulos que são poucos, mas “gratificantes”. A mãe também comemorou a ingestão do primeiro alimento de Thais desde que passou a se alimentar com sonda.

“A Thais já consegue manter a coluna firme enquanto está sentada. Hoje deixamos ela assim por um tempo e assim vamos evoluindo cada dia mais, até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada, mas estamos dispostos para cada passo com ela”, escreveu a mãe.

Segundo a mãe da jovem, a evolução no quadro clínico de Thais aconteceram nesta segunda-feira (3), durante sessões de fisioterapia. No entanto, ela diz estar ciente de que ainda há uma “longa caminhada” durante a recuperação.

“Como ela teve um edema muito grave, ela não está tendo movimentos bruscos, mas tudo é com o tempo. Hoje ela tomou o primeiro Danone. Ela vai retirar a traqueostomia, por uma de metal. Essas evoluções são pequenas, mas para mim são muito grandes”, contou a mãe ao portal g1 , da rede Globo .

No último sábado (1º), Adriana fez uma publicação em sua rede social contando sobre o estado de saúde da filha e as expectativas para a recuperação dela. Segundo ela, a filha deve ser encaminhada para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. A mãe afirma que Thais está sem infecções, mas recebe novas medicações.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.