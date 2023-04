Bruno Kelly/ Amazônia Real Arquivo: Área de garimpo conhecida como "Tatuzão" na região do rio Uraricoera na Terra Indígena Yanomami

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) operação denominada Ponte de Ouro com o objetivo de investigar um grupo suspeito de intermediar a compra e venda de ouro extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami (TIY).

A investigação foi iniciada após a prisão de garimpeiros ilegais na área, em 2020, que revelaram informações sobre os compradores do ouro extraído ilicitamente.

Os alvos da operação são suspeitos de movimentar mais de R$ 30 milhões em quatro anos por meio de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração.

A PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

De acordo com as investigações, o grupo usava as empresas de fachada para movimentar os valores da venda ilegal do ouro, intermediando o comércio do minério. As empresas recebiam valores de diversos estados do país, tornando a investigação complexa.

