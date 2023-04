Divulgação/Notaer - 25.11.2022 Polícia apura atuação de grupos neonazistas no ataque a uma escola em Aracruz (ES)

O Telegram enviou nesta sexta-feira (21) os dados de grupos neonazistas que trocam mensagens no aplicativo de mensagens. As informações foram repassadas após determinação da Justiça do Espírito Santo.

A investigação se refere ao ataque a escolas em Aracruz (ES), que deixou quatro mortos e 12 feridos, em novembro do ano passado. Os policiais querem saber a associação desses grupos com o ataque.

Na casa de um dos suspeitos, a PF encontrou materiais com símbolos nazistas e materiais que apontam transferência de arquivos com ameaças na internet. No celular do suspeito, foram encontrados vídeos de mortes violentas, tutorial de assassinatos e fabricação de explosivos.

A entrega dos dados acontece após o Ministério da Justiça entrar com um processo administrativo contra o aplicativo de mensagens. O Telegram negou o envio de informações sobre as medidas adotas pela empresa para evitar o envio de mensagens extremistas.