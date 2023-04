redacao@odia.com.br (IG) Em fevereiro, Torres foi multado pelo Ibama

Na manhã desta terça-feira (18), agentes do I nstituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) realizam uma operação na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres , no bairro Jardim Botânico , em Brasília.

A ação policial apura supostas irregularidades na criação de pássaros silvestres na casa do ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No início do ano, em fevereiro, Torres já havia sido multado em R$ 54 mil pelo Ibama por irregularidades irregularidades na criação de cerca de 60 aves silvestres em sua residência.

O ex-ministro está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão durante os atos golpistas em 8 de janeiro na capital federal do país. Na época, Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal.

Até o momento, a defesa de Torres ainda não se manifestou sobre a operação. Em relação a multa aplicada em fevereiro, os advogados do ex-ministros afirmaram que ele tem documentos para mostrar que a criação é legal.





