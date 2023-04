Reprodução Bombeiros durante controle de incêndio que deixou mortos e feridos em abrigo

Um novo exame complementar realizado hoje (17) indicou que o incêndio que destruiu o Lar Paulo de Tarso, localizado na Zona Sul do Recife, foi causado por um curto-circuito no ventilador na parede da sala.

O Instituto de Criminalística (IC) descartou a possibilidade de incêndio criminoso e confirmou que houve uma falha elétrica.

A nova inspeção foi realizada para determinar a origem do fogo, e incluiu análise das imagens das câmeras de segurança e dos laudos da estrutura sobrevivente.

A perícia aponta que, embora houvesse várias tomadas na sala onde o incêndio começou, a maioria dos equipamentos estava desligada.

A perícia também tentou esclarecer onde as vítimas estavam no momento do incêndio, considerando que o abrigo tinha duas alas separadas para meninos e meninas.

O diretor administrativo do Lar Paulo de Tarso já havia sugerido na sexta-feira (14) que um curto-circuito poderia ter sido a causa do incêndio. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) confirmou que o abrigo estava com o alvará do Corpo de Bombeiros em dia.

Tragédia

O incêndio resultou na morte de três crianças e uma cuidadora , além de deixar 13 pessoas feridas, incluindo 12 menores e uma mulher que trabalhava no local.

Até o momento, dez crianças e uma adulta permanecem internadas em hospitais da região, com a maioria em estado grave. Duas crianças feridas receberam alta médica e foram transferidas para outra instituição de acolhimento.

