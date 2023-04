Reprodução/TV Globo - 14.04.2023 Artur Fagner mora em frente ao Lar Paulo de Tarso

Durante o incêndio que atingiu o Lar Paulo de Tarso na madrugada desta sexta-feira (14) em Recife , no Pernambuco, o eletrotécnico Artur Fagner e outros moradores, vizinhos do abrigo infantil, ajudaram a retirar do local, pelo menos, 9 crianças. Uma cuidadora e três crianças morreram, outras 15 pessoas ficaram feridas.

"Foi a pior situação que eu passei na minha vida. A gente pensa logo nos nossos filhos, na nossa família. Poderia ter acontecido com qualquer um. Vi uma criança na ambulância chamando pela mãe e desmoronei", declarou o vizinho à rede Globo.

Artur e outros moradores chegaram a prestar os primeiros socorros às vítimas que estavam no local antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo o eletrotécnico, ele foi acordado pela esposa, que estava assustada. Ao ouvir os gritos, saiu para a varanda de sua casa e viu que o abrigo estava pegando fogo.

"Tentei ajudar de alguma forma, arrombei a grade do portão, fiquei gritando o tempo todo para os vizinhos acordarem", disse Artur.

Após isso, Artur lembra que resolveu arrombar o portão do abrigo e se deparou com uma criança na grade pedindo ajuda. Segundo ele, ela aparentava ter entre 5 e 7 anos. Com a ajuda de outros vizinhos, ele conseguiu cerrar a grade de dois quartos.

O homem, que é pai de uma menina de 2 anos, afirma que o momento foi "terrível" .

Artur conseguiu levar, pelo menos, quatro crianças para o terraço da casa dele, antes de o Corpo de Bombeiros chegar. Dois cuidadores e três crianças foram colocadas na frente da residência do eletrotécnico.

Mesmo com o abrigo já repleto de fumaça, o homem disse que alguns vizinhos se arriscaram ainda mais.

"Entraram mesmo dentro da casa. Outros tentaram ajudar pegando água e jogando água. O intuito era ajudar, então as pessoas não pensaram na gravidade que é inalar a fumaça. Fizemos o que pudemos", conta.

