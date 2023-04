Ricardo Stuckert/PR Lula

Nesta segunda-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa cem dias à frente da presidência da República. Em artigo para o jornal "Correio Braziliense", ele ressalta "problemas herdados" e prega "reconstrução e união" para governar "dois Brasis, o Brasil de quem votou em mim e o Brasil de quem votou em outro candidato". O presidente lembrou ainda que a marca de cem dias ainda é curta, se comparada aos quatro anos que terá no Planalto.

Entre os feitos, o presidente pontuou a volta do Bolsa Família "ainda mais forte, com valores adicionais para crianças e adolescentes".

"Vivemos em um único país e precisamos da união de todos para reconstruí-lo. Nestes primeiros 100 dias de governo, trabalhamos incansavelmente para devolver dignidade e qualidade de vida ao povo brasileiro, em especial aos 33 milhões de vítimas da fome. O Bolsa Família voltou ainda mais forte, com valores adicionais para crianças e adolescentes. Mais de 21 milhões de famílias já receberam os novos benefícios", escreveu.

Além do programa de transferência de renda, Lula fez questão de lembrar que retomou investimentos em programas destinados ao combate a fome, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Na área da saúde, Lula lembrou do Mais Médicos, programa iniciado em outros mandatos petistas e interrompido durante a gestão Bolsonaro, que le fez questão de criticar:

"Lançamos o Movimento Nacional pela Vacinação, para reverter os danos causados pelo negacionismo, e investimos na redução emergencial das filas para consultas, exames e cirurgias eletivas no Sistema Único de Saúde (SUS)."

Na economia, Lula citou a retomada do Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, destinada às famílias de baixa renda, o novo arcabouço fiscal e o investimento em infraestrutura:

"Retomamos o investimento em infraestrutura: apenas em 2023 destinaremos R$ 23 bilhões para obras, mais do que o total investido nos últimos quatro anos. Retomamos 14 mil obras que estavam paralisadas pelo país. Entre elas, estão 10 obras em creches e escolas públicas do Distrito Federal, com recursos do FNDE."

Ao mesmo tempo em que fez questão de ressaltar o diálogo com governadores e prefeitos, principalmente em áreas afetadas pelas chuvas, Lula disse que seguirá priorizando o enfrentamento ao desmatamento e combatendo "a liberação descontrolada de armas".

Por fim, mencionou a criação de ministérios como o da Igualdade Racial, o das Mulheres e o dos Povos Indígenas. O presidente finalizou com a mensagem que "O Brasil Voltou":

"Nos 1.360 dias que temos pela frente, seguiremos firmes na reconstrução de um país mais desenvolvido, justo e soberano, com paz, harmonia e oportunidades para todos. O Brasil voltou."