Reprodução/redes sociais Homem é atingido por tiro acidental em bar em Paranavaí (PR)

A câmera de segurança de um bar em Paranavaí , no Paraná , registrou o momento em que um homem é atingido por um tiro acidental após a arma cair no chão.

Cinco homens jogavam sinuca no bar enquanto outras pessoas estavam no balcão do estabelecimento quando a arma de um dos homens cai no chão, dispara contra o balcão e atinge uma pessoa.

A pessoa atingida teve apenas ferimentos moderados, segundo os bombeiros. A identidade não foi revelada. Ele foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Paranavaí.

O dono da arma foi identificado pela Polícia Militar (PM), mas não foi localizado. A defesa dele disse que ele deve se apresentar na segunda-feira.