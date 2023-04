Foto: Reprodução Redes Sociais Previsão de chuvas intensas no litoral de SP

Fortes chuvas podem atingir o estado de São Paulo neste feriado de Páscoa . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que, principalmente o litoral pode superar os 100 mm em 24 horas.

Ainda, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população para um período de temporais intensos que atingirá principalmente a faixa leste do estado a partir desta sexta-feira (7) e que deve permanecer até segunda-feira (10).

Segundo o Inmet, no sábado (8) e domingo (9), as instabilidades aumentam entre o litoral norte de São Paulo e o leste do Rio de Janeiro . No estado paulista, deve se ter maior atenção na Baixada Santista , por conta de maior volume das chuvas. Contudo, as chuvas continuam no restante do litoral de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, as áreas mais vulneráveis são:

Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde haverá chuva forte e contínua. Na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada.

"Recomendamos atenção redobrada para os turistas que descerão neste feriado de Páscoa para o Litoral Paulista. Devido aos últimos acontecimentos no fim de semana de Carnaval, no Litoral Norte, ressaltamos que alguns trechos que margeiam as rodovias da região ainda apresentam sinais de instabilidade devido aos grandes acumulados de chuva", diz nota da corporação.

Ainda, a Climatempo alerta para o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e possíveis quedas de energia provocada pelos temporais. Em área de encosta há também o potencial para o deslizamento de terra, em especial no litoral do Paraná e de São Paulo e a região da Costa Verde no Rio de Janeiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.