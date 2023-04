Reprodução/TV Bandeirantes 'Rei do Pix' obrigava as vítimas a fazer transferências bancárias

Hércules Renan de Oliveira, de 25 anos, conhecido como " Rei do Pix ", foi preso no bairro da Vila Prudente, na capital paulista, pela Polícia Civil de São Paulo , nessa segunda-feira (3). Ele é apontado como chefe de um grupo criminoso que rendia vítimas e as obrigava a fazer transferências bancárias pelo sistema de pagamento eletrônico.

Nas redes sociais, Oliveira costumava exibir o dinheiro e objetos de luxo obtidos por meio do crime . Ele compartilhava imagens em que aparece pilotando uma moto aquática, exibindo maços de dinheiro, tomando banho de banheira e consumindo bebidas alcoólicas de alto valor.

Os casos em que ele é investigado envolvem transferências bancárias envolvendo grandes quantias de dinheiro. "Ele é conhecido como rei do pix, todas as ocorrências que envolvem pix passam por ele", disse o delegado Alexandre Bento, do 56º Distrito Policial, da Vila Alpina, responsável pela investigação, à TV Bandeirantes .

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o mandado de prisão preventiva contra o criminoso foi cumprido. "Os policiais prenderam o homem saindo de sua residência. Pelas investigações ele atuava como intermediário e aliciador em furtos e roubos ocorridos na Avenida Anhaia Melo, e Avenida Francisco Mesquita, nas proximidades do viaduto Grande São Paulo".

"No começo ele participava ativamente dos roubos e furtos. Com o passar do tempo, ele passou a aliciar jovens para fazer essa parte do crime, a parte operacional, e ele ficou na parte logística, digamos assim. Passou a só administrar a coisa, a coordenar as equipes de bandidos", afirmou o delegado.

