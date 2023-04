Banco Central do Brasil Banco Central em Fortaleza, no Ceará

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (3), em Moteiro, na Paraíba, um homem, de 49 anos, foragido da Justiça . Segundo os agentes, ele já havia sido condenado a 11 anos de prisão pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e estava em medidas cautelares quando fugiu da penitenciária.

Há alguns anos, segundo a PM, o homem já havia sido alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeita de participação no roubo ao Banco Central em Fortaleza, no Ceará, em 2005.

Ele também é apontado pela polícia por tentar fazer a entrada de celulares na cadeia em Monteiro.

De acordo com o policiamento, ele foi encaminhado pra delegacia da cidade e permanece à disposição da Justiça.

