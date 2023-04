Reprodução: redes sociais - 03/04/2023 Datena e Boulos conversando em vídeo vazado

Lula (PT) não se incomodou em nada com o vazamento da conversa entre o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador da Band José Luiz Datena . Embora o teor da conversa privada mostrasse críticas ao PT e ao próprio presidente, ele defendeu a aliados que a improvável dobradinha tornaria a candidatura do psolista competitiva em São Paulo.

"O Lula ficou animado ao saber que Boulos pode ter o Datena como vice", afirmou um senador do PT em um grupo de WhatsApp enquanto comentava a notícia do dia. Para ele, o compromisso feito para apoiar o deputado federal para prefeito de São Paulo está mantido e nada vai demovê-lo da ideia. "O presidente só não apoia o Boulos se o deputado não for candidato", cravou.

A coluna apurou com pessoas ligadas ao presidente que ele não se incomodou com as críticas de Datena. "Ele considera que o nome de Datena dá a força que a candidatura de Boulos precisa. É a tal da frente ampla contra a extrema-direita", cravou um assessor próximo. Mas a visão de Lula não é exatamente a mesma do PT, que já deixou claro que pode dificultar as coisas se assim fizer necessário.

Nos bastidores comenta-se que o PT tem pressionado Boulos a deixar o PSOL e migrar para o PT, como a coluna já havia mostrado há alguns meses , para garantir o apoio institucional da sigla. O deputado, no entanto, já deixou claro que não pretende trocar de legenda só para disputar as eleições. "O PT se quiser vai apoiar e fazer parte do grupo, mas quem encabeça o projeto é o PSOL", teria dito ele.

Uma coisa pelo menos Boulos e o PSOL podem ficar tranquilos. Diferentemente do que Datena disse, o PT não tem a menor pretensão de lançar Fernando Haddad. O atual ministro não deixa o governo de Lula antes do final e, em 2026, tem seu nome ventilado para o governo de SP ou mesmo para a sucessão, a depender de como a situação presidencial se desenrolar.

Lula em todo caso autorizou que seus assessores deixassem chegar a Boulos e ao próprio Datena a aprovação de que a dobradinha tem a simpatia do presidente. Mas o petista também afirmou categoricamente que o apresentador precisa sair do muro, apoiar as decisões do governo e, principalmente, se mostrar confiável e não desistir da candidatura outra vez.