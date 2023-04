Divulgação - 04.04.2023 Vereadores da Câmara de Cuiabá tiveram reajuste na verba indenizatória

O prefeito Emanuel Pinheiro , de Cuiabá , no Mato Grosso , sancionou nesta terça-feira (4) uma lei que que aumenta a verba indenizatória aos vereadores da cidade. Conforme publicação no Diário Oficial do município, a partir de agora, cada vereador vai receber, além do salário, um valor R$ 14,2 mil.

O montante - que equivale a 75% do ordenado recebido pelos parlamentares mensalmente - já havia sido aprovado na Câmara, sob a justificativa de que a quantia é necessária para custear as despesas de atividades externas dos agentes públicos, como visita em comunidades, secretarias e órgãos da administração para averiguar andamento das demandas.

Atualmente, no poder público, não há necessidade de que os parlamentares apresentem notas fiscais para justificar os gastos.

O pagamento do novo valor direcionado aos vereadores será mensal e a prestação dessa despesa deve constar em relatório de atividades a ser analisado pela Secretaria de Orçamento e Finanças da Câmara de Vereadores.

