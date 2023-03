Reprodução/Tv Globo - 21.03.2023 Advogado agride mulher em Brasília e vai preso em flagrante

O advogado Cledmylson Ferreira foi preso em Brasília após agredir brutalmente uma mulher em um estacionamento no setor Sudoeste da capital federal. De acordo com a vítima, Gizelle Piza , as agressões começaram após o cachorro do agresso atacar o cão dela.

Gizelle afirma ter falado para o homem que o cachorro deveria estar na coleira e guia e chamou a polícia. Cledmylson entrou no carro para fugir, mas Gizelle começou a gravar a placa dele.

Em seguida, o homem desceu do veículo "com toda fúria" para cima dela, de acordo com o relato da advogada.

"Me desferiu um golpe no rosto, tomou meu celular. Ele me desferiu vários socos e me jogou no chão", disse Gizelle a reportagem exibida pela TV Globo .

Após as agressões, a Polícia Militar chegou e prendeu o agressor em flagrante. No carro dele, os policiais encontraram dois canivetes .

Cledmylson Ferreira vai responder por lesão corporal , omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca . A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames.

Após a prisão, o advogado assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Gizelle ainda registrou um boletim de ocorrência contra o agressor.

