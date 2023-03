Flickr Penitenciária estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga uma possível parceria financeira entre a facção carioca Comando Vermelho (CV) e a potiguar Sindicato do Crime, uma das responsáveis pela onda de ataques no estado, de acordo com o jornal local Tribuna do Norte.



"Recebemos a informação de que o Comando Vermelho estaria emprestando [ao Sindicato do Crime] cerca de R$ 200 mil para fortalecer o caixa deles e colaborar nos ataques", afirmou ao veículo o delegado Luciano Augusto, diretor da Deicor-RN.

A Polícia Civil ainda afirmou que descarta uma possível trégua e aliança entre o Sindicato do Crime e o grupo paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Questionamos isso, inclusive aos membros que interrogamos, e eles dizem que é impossível essa união entre as facções pelas mortes que já ocorreram, de um lado e de outro. Chegou isso para nós, mas não confirmamos", disse o delegado Luciano Augusto, da Deicor. Neste momento, a polícia continua trabalhando na hipótese de que a motivação dos ataques é a cobrança por melhores condições nos presídios.

Uma força-tarefa conjunta entre o Ministério da Justiça e o governo do estado descobriu que duas organizações criminosas rivais, o PCC e o Sindicato do Crime, se aliaram para praticar ataques no Rio Grande do Norte. As facções fizeram uma trégua temporária para causar terror e cometer crimes na região.



Segundo governo federal, a união se deu porque as facções não aceitaram a transferência de chefes do Sindicato do Crime para fora do estado, em janeiro deste ano.

