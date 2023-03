Antonio Cruz/ Agência Brasil Eliseu Padilha foi ministro da Casa Civil durante governo Michel Temer

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha (MDB) está internado em estado grave no hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, de acordo com informações divulgadas pela família do político. Ele tem 77 anos e trata de um câncer , que foi descoberto há aproximadamente um mês.

O político foi ministro do então presidente Michel Temer. Em 2019, Padilha foi internado após ter sofrido uma hemorragia cerebral superficial . Ele estava em seu escritório quando passou mal e foi levado ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde realizou uma tomografia e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Esclarecemos que o paciente não sofreu um acidente vascular cerebral. Seu estado requer cuidado e observação, mas não é considerado grave no presente momento", informou o boletim médico.

Em 2017, Padilha foi denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) por uma suposta organização criminosa liderada pelo ex-presidente Temer no chamado Quadrilhão do MDB. De acordo com o MPF, eles teriam violado a "lei das organizações criminosas" para arrecadar propina em órgãos públicos. Eles foram absolvidos pela PGR.

