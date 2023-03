Reprodução - 03.03.2023 Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e o namorado, ambos de 26 anos, foram achados mortos onde moravam

Foi divulgada nesta segunda-feira (6) a causa da morte da vereadora Yanny Brena e de seu namorado, Rickson Pinto. Segundo exames feitos nos corpos pela Perícia Forense (Pefoce), eles morreram por asfixia. O casal foi encontrado morto na casa onde eles moravam em Juazeiro do Norte , no interior do Ceará , na última sexta-feira (3). A polícia acredita investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio.

Até o momento, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, que cuida do caso, já ouviu cerca de 20 pessoas. Apesar do laudo da morte, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado afirmou que a Polícia Civil ainda aguarda receber outros laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime, além de imagens de câmeras de segurança do dia do crime.

Ainda de acordo com o laudo pericial, Yanny Brena foi encontrada com ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas.

Segundo o documento, as marcas indicam que houve luta corporal e que um cabo de aparelho de TV foi utilizado no crime.

Depoimento da amiga

Um amiga da vereadora de Juazeiro do Norte (CE) afirmou em depoimento à polícia que ela já havia comentado que não queria mais continuar pagando as despesas do namorado.

No momento, a principal suspeita da polícia é de que Yanny tenha sido vítima de feminicídio por Rickson, e que ele tenha se suicidado em seguida. Os agentes também apuram se a vereadora teria tentado terminar o relacionamento com o namorado antes da morte.

“Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, diz a amiga no depoimento.

Conforme o depoimento da amiga aos policiais, a conversa sobre os gastos de Yanny no relacionamento teria acontecido duas semanas antes das mortes.

Além de vereadora em Juazeiro do Norte, Yanny Brena também era médica e presidente da Câmara da cidade. Já Rickson, se dizia atleta de vaquejada, no entanto, não possuía uma ocupação fixa, conforme as investigações. Eles namoravam desde 2020.

