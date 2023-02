Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Último ponto de interdição total da Rio-Santos é liberado com tráfego em comboio

O último ponto de interdição total na rodovia Rio-Santos no Litoral Norte de São Paulo foi liberado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) nesta quinta-feira (23).

Segundo o órgão, a pista havia sido liberada, inicialmente, apenas para veículos de resgate serviços, no entanto, agora, o fluxo para os demais motoristas também foi liberado. O tráfego opera em comboios organizados pelo DER .

Apesar da abertura da pista, neste momento, a recomendação é que os viajantes não se desloquem em direção ao litoral de São Paulo.

O ponto liberado fica na altura do Km 174, trecho da Praia Preta, na costa sul de São Sebastião, o temporal do último final de semana provocou deslizamentos de terra na rodovia.

Após a tragpedia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou, inclusive, a cogitar que alguns trehos da pista já não pudessem existir mais.

Até agora, o trecho mais atingido foi a SP-055, Rodovia Governador Mário Covas, que liga a Barra do Sahy à Praia Preta. A via é o principal acesso de saída para São Paulo.

No entanto, a subida da serra pode ser feita através da Anchieta-Imigrantes e rodovias dos Tamoios ou Oswaldo Cruz. Já a Mogi-Bertioga segue interditada. Não há previsão de liberação.

Confira os pontos que ainda estão com interdição parcial:

Km 61 - praia do Lamberto (Ubatuba): queda de barreira

Km 66 - praia de Fortaleza (Ubatuba): queda de barreira

Km 84 - praia de Tabatinga (Caraguatatuba): queda de árvore

Km 87 - praia da Cocanha (Caraguatatuba): queda de árvore e barreiras

Km 96 - praia de Massaguaçu (Caraguatatuba): queda de barreira

Km 116 - praia da Cigarra (São Sebastião): queda de barreira

Km 136 a 152 - praias do Guaecá e Toque Toque (São Sebastião): queda de árvores e barreiras

Km 157 ao 162 - praia de Maresias (São Sebastião): queda de barreira

Km 164 - praia de Boiçucanga (São Sebastião): queda de barreira

Km 174 - praia Preta (São Sebastião): queda de barreira

Km 180 - Praia Preta (São Sebastião): queda de árvore

Km 188 ao 189 - Praia de Boracéia: erosão

Km 203 - Praia Guaratuba: queda de barreira



