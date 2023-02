Reprodução Lívia La Gatto registra B.O por ameaça de morte de coach Thiago Schutz





O “coach de masculinidade” Thiago Schutz postou nesta segunda-feira (27) um vídeo se defendendo das acusações feitas pela atriz e humorista Lívia La Gatto . A artista registrou um boletim de ocorrência após ser ameaçada pelas redes sociais pelo influenciador digital.

“Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. você escolhe", enviou o rapaz, que se identifica nas plataformas digitais como Manual Red Pill.

Lívia publicou, no dia 13 de fevereiro, um vídeo ironizando as falas de Schutz, que tenta ensinar mulheres a forma que devem se comportar.

Após a repercussão do caso, o influencer se defendeu. “Eu sou um cara que usa muita gíria. Falo muito palavrão. É a forma que eu me comunico. Não tenho vergonha de me falar dessa forma (...) Quando eu uso bala, não é no sentido literal. É mete bala, mete marcha, soca o pau, vâmo borá”, comentou Thiago Schutz.

Schutz disse que enviou a mensagem para a humorista porque foi “atacado há várias semanas, sem motivo nenhum”.

“As coisas passaram um pouco do limite. De uma simples brincadeira envolvendo uma bebida, isso escalonou para uma série de mentiras e outros ataques que vieram para cima de mim”, tentou justificar. “Emoções estão aí para serem sentidas. Assim como eu sinto, você também sente. Para deixar claro, mais uma vez, nunca tive interesse em tirar a vida de ninguém, ameaçar ninguém”.

Por fim, garantiu que não tem porte de arma e nunca parou na delegacia por algum crime que tenha cometido. “Eu tenho 34 anos, nenhuma passagem criminal. Não tenho porte de arma, não participo de clube de tiro. Eu seria incapaz de dar um tiro ou ferir alguém”, concluiu.

Boletim de ocorrência

Além das ameaças, Thiago tentou por diversas vezes ligar para a atriz pelo Instagram, onde ambos mantêm contas profissionais. Mas antes disso, ela enviou uma ameaça na 'bala' caso ela não retirasse a peça cômica do ar em '24 horas'.

Após a viralização do caso, outras duas mulheres também afirmaram ter recebido ameaçadas do 'coach.

Por conta do teor das ameaças, a advogada de Lívia afirma que também foi solicitada medida protetiva. Ela aguarda um retorno das autoridades para tomar as medidas cabíveis.





