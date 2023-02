Reprodução Lívia La Gatto registra B.O por ameaça de morte de coach Thiago Schutz

A atriz, roteirista e comediante, Livia La Gatto, registrou boletim de ocorrência contra o influenciador Thiago Schutz , por receber uma ameaça de morte do 'coach' direitista conservador.

Schutz ficou ofendido e não pode controlar sua raiva após a atriz criar um personagem masculino tirando um sarro das opiniões do inflenciador em seus vídeos e lives.

O vídeo debocha de homens que perpetuam discurso de ódio contra mulheres. Ironicamente, o influenciador acabou confirmando a teoria da roteirista, que com o vídeo revelou o nível de reação agressiva do rapaz.

Ele tentou por diversas vezes ligar para a atriz pelo Instagram, onde ambos mantém contas profissionais. Mas antes disso, ela enviou uma ameaça na 'bala' caso ela não retirasse a peça cômica do ar em '24 horas'.

Após a viralização do caso, outras duas mulheres também afirmaram ter recebido ameaçadas do 'coach.

Por conta do teor das ameaças, a advogada de Lívia afirma que também foi solicitada medida protetiva. Ela aguarda um retorno das autoridades para tomar as medidas cabíveis.

Ainda não há outros detalhes do caso, pois o boletim de ocorrência foi registrado de forma online e pode levar até dois dias para que a investigação seja aberta.

Outras denúncias



O caso se estendeu a outra mulher. Andressa Ricci viu a postagem compartilha por Thiago com o print da ameaça contra a atriz e respondeu a publicação, questionado se ele publicatia também a ameaça que fez contra ela. Em resposta, o 'coach' mandou dois áudios.

O primeiro ele falou que ameaças contra a Lívia, eram contra ela também. Mas ele apagou depois a mensagem. No segundo áudio perguntan se ela era mulher só pela internet e em tom de ameaça a convida para conversar pessoalmente.

Thiago Schutz hoje tem opiniões muito diferentes do que tinha antes e chegou até a participar de um programa de namoro "O Crush Perfeito" da Netflix. No episódio ao qual participa, Schutz chega a dizer que não tem preconceitos com mulher mais velha ou com filhos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.